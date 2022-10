Coco Levy afirma que es inocente tras ser vinculado a proceso por abuso a Danna Ponce

Coco Levy fue vinculado a proceso en libertad por el delito de abuso sexual contra Danna Ponce, cosa que el productor afirmó que es mentira y que es inocente de todo.

En entrevista con la prensa, Coco Levy afirmó que no cometió ningún delito de índole sexual ni que abusó de su cargo en Videocine para satisfacer sus deseos, a diferencia de lo que varias mujeres han señalado.

“Yo no he hablado con la prensa, porque los procesos de este tipo son muy serios y yo no tenía que hablar con la prensa, se ha hecho por parte de la acusadora de otra forma siendo que esto ha sido una mentira siempre”, inició en sus palabras.

“Es absolutamente falso y yo soy absolutamente inocente y ya me ha costado mucho, hicimos la audiencia y a mí no me dejaron todavía presentar pruebas y en base a lo dicho por la niña que es lo único que hay se hizo un proceso y va a haber un proceso que es lo que quería que es lo que me permite a mí hablar y mostrar que esto es absolutamente falso”, agregó Coco Levy.

Asimismo, el ex productor afirmó que, aunque más mujeres lo señalan de acoso, lo que ellas dicen es falso:

“Se me ha juzgado sin dejarme exponer y nunca nadie me ha escuchado a mí, la realidad es que no es así, sigo siendo inocente, esto es una mentira, vamos a seguir con el proceso y ahora sí vamos a poder presentar pruebas importantes”, pronunció.