Vinculan a proceso a Coco Levy por acusaciones de abuso de Danna Ponce (VIDEO)

Coco Levy, hijo de Talina Fernández, fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra la actriz Danna Ponce.

Al salir del juzgado, el abogado de Danna Ponce confirmó que se logró la vinculación a proceso de Coco Levy, pero el productor de cine seguirá el proceso fuera de la cárcel.

Sin embargo, de acuerdo con Televisa Espectáculos Coco Levy no pisará la cárcel porque el juez de control consideró que no existían las suficientes agravantes.

Coco Levy fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual pero no pisará la cárcel; debido a que un juez de control consideró que no existían las suficientes agravantes. Levy deberá acudir a firmar periódicamente. Se dio un plazo de tres meses. pic.twitter.com/In3b5CR5jE — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) October 4, 2022

El hijo de Talina Fernández deberá acudir a firmar periódicamente y se dará un plazo de tres meses.

La mañana de este martes Coco Levy llegó a su audiencia solo y ofreció algunas declaraciones a los medios en los que se limitó a decir que se encontraba tranquilo antes de entrar a escuchar la resolución del juez.

Danna Ponce contó cómo fue el abuso que vivió de parte de Coco Levy

La actriz Danna Ponce acusó a Coco Levy de abuso sexual, dijo que el productor de cine la citó en su oficina en donde vivió momentos que la hicieron sentir incómoda.

Según el testimonio de la actriz, Coco Levy planteó algunas situaciones ficticias que la hicieron sentir incómoda. "Salí de la oficina muy nerviosa. Yo dije 'ya la hice, esto es lo que necesitaba' porque mi mente ingenua pensaba que iba a ser la puerta", contó la actriz en su video de poco más de 10 minutos.

Danna Ponce señaló que Coco Levy la volvió a citar una semana después, el 10 de febrero, que fue cuando ocurrió el abuso. La joven contó que el productor se desabrochó el pantalón y le tocó los senos.

"Me dijo el ejemplo, también, de cómo poder 'conquistar' a un productor: se desabrochó el zipper, primero el cinturón, se abrió el zipper y se quedó así (sentado con las piernas abiertas). Me paralicé. Sí, me paralicé. No pude decir nada; no, no pude decir nada”, relató la actriz.

Danna Ponce señaló que ella le volvió a escribir a Coco Levy para tener pruebas del abuso, por lo que en otra publicación compartió las capturas de pantalla de la conversación que tuvo con el hijo de Talina Fernández.