Jueza de Tamaulipas es reasignada tras polémica por multas millonarias a defensores

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas reasignó de manera temporal a la jueza Mónica Iliana Pérez Chapa, señalada por aplicar multas millonarias a litigantes durante audiencias orales, entre ellas una sanción de 1.39 millones de pesos contra una abogada que cuestionó su actuación en pleno desahogo procesal.

El caso más reciente que detonó la controversia ocurrió en una audiencia intermedia del sistema penal acusatorio, cuando la defensora solicitó a la jueza declararse incompetente, argumentando supuestos errores procesales y falta de técnica jurídica en el manejo de la causa.

Más información en un momento...

MSL