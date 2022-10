Exiben a Ninel Conde en plena fiesta, previo a que digan si le darán custodia compartida de su hijo

Ninel Conde tiene desde hace tiempo un pleito legal con su ex Giovanni Medina por la guardia y custodia de su hijo, quien actualmente está bajo los cuidados del padre.

Hace poco Ninel Conde afirmó que tomaría nuevas medidas legales que le permitan estar cerca de su hijo y “Chisme no Like” reveló que la famosa está a días de que un nuevo jurado dictamine si podrá seguir viendo a su pequeño.

No obstante, eso no fue lo único que el programa reveló, pues también ventiló diversas imágenes en las que se ve a la “Bombón asesino” de parranda y fiesta en Europa como si no hubiera un mañana.

“Ayer le mostramos que esta señora (Ninel Conde) anda de pachanga cuando está a días de que el honorable jurado como los otros siete que le quitaron los derechos de hijo. Siete casos diferentes, comadres, está ahorita por decidirse si va a poder seguir contando con derechos para poder ver a angelito y esta señora no ha parado de estar en parranda”, dijo Elisa Beristain mientras pasaban los clips de la famosa.

Por su parte, Javier Ceriani detalló que Ninel estaba en un crucero en el que no sólo fue reconocida, sino que estaba pasada de coas y tratando de ligarse a los trabajadores.

“Se tomó un crucero Ninel Conde y gente del crucero que la reconoció, nos aseguraba que todos los días estaba borracha, que se quiso levantar a los animadores del crucero, que son italianos, que hacen un show en el teatro. Eso además lo ponen en sus propias redes y Ninel ha demostrado en el último tiempo que no le interesa su hijo”, remarcó.

Hasta el momento Ninel Conde no ha emitido una respuesta a lo dicho en “Chisme no Like”.