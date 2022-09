Ninel Conde responde a quienes la atacan por operarse: "Sí, soy hombre"

Ninel Conde ya está hasta la coronilla de que la gente la critique por según hacerse cirugías estéticas en la cara, motivo por el cual enunció una serie de fuertes declaraciones en contra de sus detractores.

En entrevista con “Sale el Sol”, Ninel Conde atacó a los medios por las noticias que sacan de ella y afirmó que ella no sale a aclarar los chismes que inventan de ella.

"Yo no aclaro chismes, desgraciadamente hay ciertos medios que... a veces ya no hay credibilidad; lo único que falta es que digan que me cambié sexo, entonces diré: 'sí, soy hombre'", señaló.

Asimismo, Ninel Conde agregó que la demanda en contra de su ex Giovanni Medina, por la custodia de su hijo, sigue y que espera que el resultado será favorable para ella.

"Yo estoy feliz, en otra etapa de mi vida, obviamente tú sabes lo que hay ahí, que estoy con la fe en Dios y esperando que los tiempos de Dios se acomoden, eso es lo único que me confronta mis emociones, pero de ahí en más, si tú puedes sobrevivir a algo tan fuerte como mujer, como madre”, dijo.

"Vamos a confiar en el proceso y, por algo pasan las cosas, para que uno a veces crezca como persona y, pues ni modo Dios me arropa y me abraza", abundó Ninel Conde.