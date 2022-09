Shanik Berman se burla de Gustavo Adolfo Infante en el programa del periodista; así reaccionó él

Shanik Berman se burló de Gustavo Adolfo Infante en el propio programa del periodista y así reaccionó él, tras el comentario.

Todo sucedió porque en el programa De Primera Mano estaban hablando sobre la noticia de que Christian Nodal fue captado ebrio tras salir de dar un concierto en Las Vegas.

Shanik estuvo de invitada en el programa y aseguró que le daba envidia que Christian Nodal no los haya invitado para tomar con él, a lo que Gustavo Adolfo Infante también se sumó a la petición y hasta dijo que el cantante no le invitó unos Whiskies.

Gustavo Adolfo Infante señaló a sus detractores que podrían tomar ese fragmento para subirlo a redes sociales y hasta dijo que les estaba haciendo el trabajo a los haters diciendo que parte tomar de sus declaraciones.

Así reaccionó Gustavo Adolfo Infante a broma de Shanik Berman

En ese sentido Shanik Berman no dudó en recordarle a Gustavo Adolfo Infante su pleito con Joanna Vega-Biestro y le dijo: “Si vamos a hablar de huev… yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo: ‘o la cabeza de él o mi cabeza’, ah ya me acordé que yo no trabajo aquí, no le puedo pedir al jefe ninguna cabeza”, dijo la periodista entre risas.

A lo que Gustavo Adolfo Infante dijo nervioso: “me dejaste frío”.

Esto en referencia a que Gustavo Adolfo Infante señaló en aquella pelea en “Sale el Sol” que hablaría con los jefes de la empresa para que eligieran entre él y Joanna Vega-Biestro, pues dijo que él no estaba dispuesto a seguir trabajando con ella.