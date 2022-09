Elisa Beristain podría demandar a Gustavo Adolfo Infante: "Soy dueña de 'De primera mano'"

Elisa Beristain de “Chisme no Like” reveló que podría demandar sin ningún problema a Gustavo Adolfo Infante, pues la idea y nombre “De primera mano” le pertenece a ella.

Esto lo señaló luego de que el en el programa se tocó el tema de que Martha Figueroa afirmó que el matutino Sale el Sol, de Imagen Televisión, le plagió el nombre “Pájaros en el alambre”.

"¿Te acuerdas cuando tuvimos una junta con Andrés (Tovar) nuestro ex productor, que era productor de ahí y dijimos: ¿por qué no se llama esto 'Pájaros en el alambre'? y dijo: 'mmm no, siento que no va a pegar' y dijiste: 'bueno, pues entonces Hablar por hablar' que no sé qué y no pues no. Bueno, 'Hace y deshace' (...) Y le pusieron después allá 'Pájaros en el alambre'. No se anden robando las ideas", afirmó Figueroa en su programa 'Con Permiso'.

Por ello, Elisa Beristain le mandó sus condolencias a Martha Figueroa y a Pepillo Origel y les dijo que no es a los únicos que han sido plagiados.

"Marthita y Origel, no se sientan mal porque a mí también me lo hicieron... Dentro de los noticieros de Estrella TV yo tenía una sección, en los cinco noticieros que se llamaba 'De Primera Mano', esto sucedió cinco años antes de lo que dice Google que empezó el programa de Gustavo Adolfo Infante", afirmó.

"Estuvimos haciendo entrevistas con personalidades. En YouTube, hay entrevistas de esa sección desde julio del 2012, entonces no es la primera vez que lo hacen. Lo chistoso es que cuando nos andábamos agarrando de la greña con Gustavo Adolfo, hace tiempo, nos acusó de rateros, de todo, a mí me dijo gorda y no sé qué tanto", agregó Elisa Beristain.

Tras ello, la famosa mostró que tiene el registro del nombre, el cual sacó el 16 de junio del 2012, y señaló que el programa de Gustavo Adolfo Infante salió en 2017.

"Yo me acuerdo que empezamos mucho antes, pero le dije a mi abogado que lo registrara en junio de 2012, ustedes pueden ver cómo yo lo pagué y todo. Yo soy la dueña y nunca le reclamé, de hecho en algún momento, cuando todavía hablábamos, le dije 'si quieres yo te lo regalo'... Quiero que sepan esa idea del nombre fue nuestra”, apunto.

Finalmente, Elisa dijo que “no lo voy a demandar porque me agarraron mi nombre, no pasa nada".