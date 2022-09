Tunden a Gustavo Adolfo Infante por pelearse con sus compañeras en vivo: "Misógino y poco profesional"

Gustavo Adolfo Infante tuvo una fuerte pelea en pleno programa en vivo con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado.

El periodista acusó que constantemente recibe desacreditaciones de su trabajo por parte de ellas. “Ya me cayeron gordas, ya me cayeron mal, que siempre estén desacreditando mi trabajo”, dijo.

Ana María Alvarado intervino y le contestó que él no respeta sus opiniones y le comentó que es un tema que tenían que haberlo hablado fuera del aire y no frente a los televidentes.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante les reclamó a sus compañeras porque, dijo, ellas defendieron a Sergio Mayer por el caso de Natalia Subtil, que exige que Sergio Mayer Mori le pague pensión para su hija.

“Cómo es posible que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer”, señaló visiblemente molesto Gustavo Adolfo Infante, pues cabe recordar que el periodista ha tenido conflicto con el actor y expolítico desde hace tiempo, incluso protagonizaron una discusión en el programa “De primera mano”.

Gustavo Adolfo Infante dijo que Joanna Vega-Biestro es la que lo desacredita y mencionó que está harto. Incluso amenazó con pedir que salga él del programa o ella.

“A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o a Joanna, porque yo no puedo estar aquí”, dijo, a lo que la conductora le respondió: “¿Me estás amenazando?”.

“Tú al aire me estás amenazando, o tu o yo, eso es una amenaza”, dijo Joanna.

Usuarios a Gustavo Adolfo Infante y le exigen que se disculpe

La polémica pelea en vivo de Gustavo Adolfo Infante con sus compañeras desató una ola de comentarios en contra del periodista.

Los usuarios de Internet calificaron de “misógino” y “poco profesional” a Gustavo Adolfo Infante y exigieron que ofrezca una disculpa a Joanna Vega-Biestro y a Ana María Alvarado.

“Todo mi apoyo a @vegabiestro y @anamaalvarado son mujeres capaces y profesionales que no deben ser violentadas por alguien que abusa de su poder”, “Qué patético, misógino, egocéntrico, grosero y poco profesional es Gustavo Adolfo Infante!”, “Díganle al Sr.Gustavo Adolfo Infante que se tranquilice y que sea profesional muy lamentable su actitud”, “Que Gustavo le ofrezca una disculpa a @vegabiestro”, fueron algunos de los comentarios.

