Gustavo Adolfo Infante se pelea con sus compañeras de "Sale el Sol" y una lo acusa de amenazarla (VIDEO)

Gustavo Adolfo Infante protagonizó una fuerte pelea con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado en pleno programa de “Sale el Sol”.

Todo sucedió porque durante la emisión del programa, los periodistas y conductores estaban comentando una nota sobre Giovanni Medina y su relación de amistas con Sherlyn.

Según Gustavo Adolfo Infante, Giovanni Medina le escribió para decirle que la nota que presentaron en el programa sobre él daba a entender que tenía algo que ver con Sherlyn, entonces el objetivo del mensaje del empresario era aclarar que él y la actriz son amigos.

Ahí fue cuando comenzaron a discutir, pues Gustavo Adolfo Infante señaló él tiene los contactos para aclarar y que se diga la verdad, pues aseguró que sus compañeras no trabajan.

“El hecho de que yo tenga las fuentes que ustedes no tienen, pues perdónenme. No se ardan yo si tengo las notas y ustedes no las tienen casi nunca. Aquí se trata de decir la verdad. Póngase a trabajar saquen sus notas, no las tienen. Aquí el que da las exclusivas soy yo”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Por su parte, Joanna Vega-Biestro no se quedó callada y dijo que sí trabajan, pero que a Gustavo le molesta que opinen de las notas que él saca.

“Si te molesta que seamos objeticos y demos nuestra opinión sobre una nota que tú le hiciste la entrevista, yo no me pongo del lado del que me cae bien”, comentó la conductora.

Gustavo Adolfo Infante respondió que sus compañeras siempre tratan de desacreditarlo y mencionó que ya le caen mal por eso. “Ya me cayeron gordas, ya me cayeron mal, que siempre estén desacreditando mi trabajo”, dijo.

Ana María Alvarado también intervino y le contestó que él no respeta sus opiniones y le comentó que es un tema que tenían que haberlo hablado fuera del aire y no frente a los televidentes.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante les reclamó a sus compañeras porque, dijo, ellas defendieron a Sergio Mayer por el caso de Natalia Subtil, que exige que Sergio Mayer Mori le pague pensión para su hija.

“Cómo es posible que se hayan puesto a defender a Sergio Mayer contra una madre que quiere defender a su hija. Yo no sé qué intereses tengan ustedes con Mayer”, señaló visiblemente molesto Gustavo Adolfo Infante, pues cabe recordar que el periodista ha tenido conflicto con el actor y expolítico desde hace tiempo, incluso protagonizaron una discusión en el programa “De primera mano”.

Joanna Vega-Biestro dice que Gustavo Adolfo Infante la amenazó

Gustavo Adolfo Infante dijo que Joanna Vega-Biestro es la que lo desacredita y mencionó que está harto. Incluso amenazó con pedir que salga él del programa o ella.

“A partir de este momento le voy a pedir a la empresa que me quite de este programa a mí o a Joanna, porque yo no puedo estar aquí”, dijo, a lo que la conductora le respondió: “¿Me estás amenazando?”.

“Tú al aire me estás amenazando, o tu o yo, eso es una amenaza”, dijo Joanna.