Captan a Christian Nodal ebrio: "no puede ni caminar" (VIDEO)

El cantante Christian Nodal no puede alejarse de la polémica, pues ahora fue captado en estado de ebriedad en Las Vegas.

A través de redes sociales se difundió un video, en el que se puede ver a Christian Nodal caminando rodeado de seguridad.

Varias personas se le intentan acercar, pero el equipo que protege al cantante evita que lo toquen, aunque algunos sí lograron tomarse una foto con el artista.

Sin embargo, lo que llamó la atención del video, es que el cantante parece que tiene dificultad para caminar, por lo que tiene que ser sostenido por la gente de seguridad.

Causa polémica Christian Nodal tras ser captado en estado de ebriedad

En redes sociales el video causó polémica, ya que algunos usuarios criticaron a Christian Nodal por salir en estado de ebriedad.

“No puede ni caminar”, "Ni de pie podía estar", “Va a terminar mal”, “Qué bueno que Beli se alejó de ese chavo”, Lastima que siga esos pasos”, fueron algunos de los comentarios en contra del intérprete de “Botella tras botella”.

Por otra parte, hubo quienes lo defendieron, pues aseguraron que es normal emborracharse tras alguna fiesta. “Normal, nos pasa a todos”, “Quién no se ha embriagado”, “Esta en Las Vegas. Yo me pongo así en mi casa cuando me visitan mis amigas”, “No veo lo malo, si le gusta sus tragos que se los tome”, fueron otros de los comentarios.

En sus recientes historias de Instagram, Christian Nodal trae la misma ropa con la que fue captado en estado inconveniente. En las historias agradeció al público por sus últimos conciertos y hasta publicó una foto en la que se despidió de Las Vegas.