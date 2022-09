Cantante que insultó a Belinda frente a Christian Nodal se disculpa: "Me dejé llevar"

Esta semana se generó una polémica luego de que Nodal se burló mientras un cantante de Jalisco insultaba a Belinda en un bar.

El video que se viralizó causó indignación entre los fans, pues no dejaron de tachar de machito y misógino a Nodal.

Ante ello, la Beli salió a dar su opinión respecto al desagradable video y celebró que una periodista la defendiera ante tal violencia de género.

“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, qué triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió la actriz.

Ante la gran polémica, el cantante que insultó a Belinda, Jaime García, conocido como el “Charro de Toluquilla”, apareció para pedirle perdón a la famosa y rogarle que los disculpara.

"Después de lo que ha pasado y lo que pasó, como me saluda la gente en la calle. Me dicen: 'Charro, ya eres famoso' y yo les digo: 'No, no. Yo ya era famoso y lo que pasa es que cometí un error", dice el don en un video.

“Me siento muy arrepentido de haberle faltado el respeto a Belinda en la manera en que lo hice, me dejé llevar. Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón, Belinda”, agregó.