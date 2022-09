Belinda responde al video en el que la insultan frente a Christian Nodal

Hace unos días se viralizó un video en el que Christian Nodal se burló de cómo un imitador de Vicente Fernández se puso a insultar a Belinda frente a él en un bar.

Los hechos ocurrieron en un bar de Jalisco: el imitador se acercó a Nodal para que cantara con él y fue entonces cuando la comenzó a insultar.

“Échale Christian... Ese es mi amigo Christian... Acuérdate Christian… que chin*** a su madre Belinda", dijo.

Nodal dejó claro que no es para nada un caballero ni que tiene un mínimo de respeto por las mujeres, pues sólo se empezó a reír, cosa que fue severamente criticada por los fans.

Posteriormente Nodal salió a disculparse en redes, pero el daño ya estaba más que hecho y volvió a ser criticado, pues los fans aseguraron que sólo lo hizo por presión social:

“Me siento muy arrepentido de haberle faltado el respeto a Belinda en la manera en que lo hice, me dejé llevar. Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido. Desde el fondo de mi corazón te pido perdón, Belinda”, dijo.

Tras ello, Belinda respondió a las palabras de su ex, a través de un comentario que le dejó a un video de Trending News by Monick, en el que la periodista afirmó que tales hechos fueron violencia de genero.

“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, qué triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, escribió la Beli.