Lupillo Rivera le manda consejo a Christian Nodal para superar a Belinda: "Llorar a gusto"

Lupillo Rivera ya superó a Belinda e incluso la defiende en ocasiones, por ello le mandó a Christian Nodal un contundente consejo para que ya la olvide definitivamente y deje de lado su toxicidad.

Durante su participación en “Pinky Promise”, Lupillo habló del tatuaje que se hizo de Belinda: “algunos son más locos que otros… uno cambia de aires”.

Tras ello, Lupillo Rivera le mandó un mensaje a Nodal, en el cual le brindó el método que utilizó para superar a Belinda, el cual aseguró que sí le funcionó.

En sus palabras, el “Toro del corrido” aseguró que su método es infalible y que además es la “mejor terapia”:

“Yo creo que la mejor terapia que tenemos los artistas, que tenemos los compositores, los cantantes, es dedicarnos a nuestro talento, dedicarnos a eso, ahí es donde te desahogas, ahí es donde tú lloras solo, ahí es donde tú compones, ahí es donde sacas todas las tristezas que traigas dentro de ti y que nadie te vea, que nadie te vea”, pronunció.

“Yo he estado en un closet oscuro horas y sale todo, llorar a gusto, no tienes que pistear, no tienes nada, o sea simplemente quererte tú y dedicarte a lo tuyo”, abundó Lupillo Rivera.