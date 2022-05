Lupillo Rivera critica a Christian Nodal por exhibir a Belinda: "El deber de un hombre es callar" (VIDEO)

Lupillo Rivera opinó sobre la polémica entre Belinda y Christian Nodal, luego de que el intérprete de “Botella tras botella” exhibió que su exnovia le pedía dinero.

El “Toro del corrido” tuvo un encuentro con la prensa en el que fue cuestionado sobre lo que hizo Christian Nodal de filtrar una conversación íntima que tuvo con Belinda en la que la cantante le solicitaba dinero para arreglarse los dientes.

"Amor. Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? O sea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar?", se lee en la conversación que hizo pública Christian Nodal.

Lupillo Rivera criticó a Christian Nodal

Lupillo Rivera aseguró que él no va a publicar conversaciones privadas y que tampoco va a echarle en cara a Belinda las cosas que él le dio cuando fueron novios.

“El deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso es ser un hombre”, señaló Lupillo Rivera, asimismo dijo que no es su lugar exhibir las cosas que le dio a las mujeres.

Finalmente, Lupillo Rivera pidió que ya no le pregunten de Belinda, pues asegura que él, desde hace mucho tiempo, le dio la vuelta a la página.