Christian Nodal ataca su familia porque nunca le regalan nada: "Ni un pin*** celular" (VIDEO)

Christian Nodal es más famoso por sus polémicas, ser el ex de Belinda y sus desafortunadas declaraciones que por su carrera musical; y ahora el cantante vuelve a estar bajo el ojo del huracán pues despotricó amargamente en contra de su familia.

Y es que Nodal atacó a sus familiares durante una transmisión, asegurando que nunca en la vida le han regalado nada, cosa que al parecer lo tiene traumado y a un paso de la terapia.

Y es que en la charla Nodal dejó salir todo su rencor hacia sus padres pues nunca le han dado nada, a diferencia de a sus hermanos, con quienes sí tienen detalles.

“Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quién crees que le regalaron el pin*** Jeep a sus 15 años? ¡A mi hermana! Güey, a mí nunca me regalaron ni un pin*** celular. Siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería”, inició.

“A estos morritos les regalan todo: a Amely le regalan todo. Hasta hoy en día, a mí no me regalan nada, carnal, nada”, agregó Nodal sufriendo como él sólo.

“Yo también soy el mayor y sí está cule**. Yo no quiero que me regalen ya un carro ni nada de eso. Sólo un pinche detalle de ‘ay, mi hijo, te quiero’, algo simbólico… Yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza, güey, por eso me agüito”, agregó desatando cringe en vez de lástima.