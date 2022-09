Carlos Bonavides se desmaya en VIVO al jugar a los toques (VIDEO)

Carlos Bonavides apenas sobrevivió su más reciente estadía en el hospital por culpa de una bacteria y ya causó nuevamente conmoción, pues se desmayó en vivo mientras jugaba a los toques en un programa.

Los hechos ocurrieron durante una dinámica del programa "SNSerio", al cual el famoso de 81 años acudió como invitado.

Carlos Bonavides recibió los toques como castigo de una dinámica, los cuales fueron demasiado fuertes para que los soportara.

Durante la transmisión se ve a Carlos Bonavides resistir la electricidad, pero de repente se lleva la mano al corazón y se desmaya ante la incredulidad de todos.

Tras ello los conductores le hablan pero no reacciona, por lo que mandaron a un corte comercial, pues se pensaba que el famoso podría haber sufrido un infarto.

No obstante, todo se trató de una broma del famoso, quien comenzó a reírse y aseguró que todo estaba de maravilla: “me dolió la rodilla cuando me atoré con el micrófono, pero no pasa nada”.