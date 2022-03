Fran Meric se convulsiona y desmaya en un vuelo... y pasajeras la critican por ello

Tal parece ser que hay gente que no tiene ni un gramo de empatía ni decencia pues la actriz Fran Meric se desmayó y convulsionó durante un vuelo y unas pasajeras, lejos de ayudarla, la criticaron por ponerse mal.

Así lo contó Raúl Sandoval, su pareja y ex integrante de “La Academia”, quien a través de un video en sus redes relató la decepcionante manera en la que la gente reaccionó ante la emergencia médica de Fran Meric.

Fran Meric viajaba junto a su esposo e hijo de cinco años de Chicago a la CDMX, cuando la famosa de repente se desvaneció y se convulsionó.

Raúl Sandoval comentó que las sobrecargos de inmediato auxiliaron a Fran Meric hasta que despertó.

"Fran tuvo un episodio difícil, tuvo un desmayo, una convulsión, no sabemos exactamente todavía qué es, supuestamente es como una cosa que se presenta, que desata el estrés... no se nota porque no es escandaloso. Yo lo noté inmediatamente por el peso de su cuerpo y la manera en que se acostó, me desperté y la empecé a ayudar”, dijo.

No obstante, despotricó en contra de las pasajeras que, en vez de auxiliar o no hacer nada, criticaron a la famosa por desvanecerse.

“Qué calidad de corazón, qué calidad humana que no tengan empatía. No tiene por qué tenerla ni saber lo que pasó para respetar, sino tienes algo bueno que decir sobre algo que está sucediendo mejor no digas nada. A mí lo que quieran me vale gorro, pero me lastimó que mi hijo sintiera la impotencia de ver que le dijeran eso a su mami”, remarcó.

