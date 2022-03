Gaby Spanic anuncia que le ganó la demanda a Gustavo Adolfo Infante y que no le va a pagar nada

Tal parece ser que Gustavo Adolfo Infante se va a quedar con las ganas de embargar a Gaby Spanic, pues la famosa dio a conocer que le ganó la demanda al periodista y que no tendrá que pagarle ni un solo peso.

Así lo reveló Gaby Spanic a “Momentos telenovela”, emisión en la que señaló que ya se dio una sentencia definitiva en la demanda que interpuso en contra de Gustavo Adolfo Infante hace tres años, la cual hace uno le había ganado el periodista.

“Se había anulado provisionalmente esta sentencia, que originalmente estuvo a favor del comunicador de opinión, pero hoy amanecimos con la buena noticia de que hoy salió la sentencia definitiva en el incidente de suspensión de amparo, y que ganamos”, dijo emocionada.

“Esto significa que no tengo que pagar absolutamente nada. Concedieron la suspensión definitiva para que no se ejecute la sentencia, o sea, ganamos”, remarcó Gaby Spanic.

La famosa no pudo dejar de mostrar su felicidad y remarcó que nadie tiene derecho a difamar su imagen pública.

“Un micrófono en la mano, ¿eso te da poder? Yo creo que, aunque nosotros seamos figuras públicas, no tenemos por qué aceptar de ningún medio, ni de nadie, que se nos difame. Me decían ‘desquiciada’, que yo invento cosas”, expresó Gaby Spanic.

“Yo creo que este es un precedente muy importante porque figura pública no significa que no sintamos, que no padezcamos, que no lloremos, que no tengamos familia; somos sensibles, somos artistas, entonces sí pudiera haber una afectación psicológica y también laboral”, apuntó Spanic.

