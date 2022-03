Gustavo Adolfo Infante revela que embargará a Gaby Spanic si no le paga

Ya casi se cumple el plazo que un juez otorgó a Gaby Spanic para pagarle a Gustavo Adolfo Infante el dinero que le debe luego de que este le ganó una demanda. No obstante, la actriz no lo ha hecho, por lo que el conductor afirmó que está dispuesto a embargarle su casa.

Así lo aseguró Gustavo Adolfo Infante en su canal de YouTube, espacio en el que señaló que no tendrá ni una pizca de piedad en contra de Gaby Spanic.

"Ya me dijo el abogado que se le va a embargar la casa, el carro. Y si no tiene casa y carro, que debe de tenerlo, yo supongo, se gira un aviso a las empresas en donde la señora Spanic grabe para que como vayan cayendo los sueldos, vayan cayendo a mi cuenta", explicó.

Gustavo Adolfo Infante señaló que Gaby Spanic le debe 300 mil pesos, los cuales aseguró que va a donar a una institución que ayude a niños con cáncer. No obstante, eso no puede ocurrir porque el comunicador aseguró que la actriz lo ha estado ignorando.

“Yo todavía le hablé a la señora Spanic, le dije 'Oye Gaby, a la mejor no puedes desembolsar ese dinero, vamos a llegar a un acuerdo' y no me contestó nada", lamentó.

Por si fura poco, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a su propio abogado en “De Primera Mano” sobre el caso, a lo que el especialista señaló que Spanic tiene hasta el miércoles 9 de marzo para pagar, o de lo contrario sufrirá las consecuencias legales.

“Solicitarle al juez que despache la resolución para embargar bienes, que podrían ser las regalías que ella reciba de su programa que tiene con otras televisoras, o bien si tiene bienes inmuebles, se embargaran bienes inmuebles, coches o lo que tenga a su nombre”, señaló el abogado.

rc