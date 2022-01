Destruyen a Gustavo Adolfo Infante por apoyar la comedia homofóbica y misógina

Gustavo Adolfo Infante, quien actualmente está “noqueado” por el COVID, está infectado también por la polémica generada en redes por apoyar la comedia homofóbica y misógina.

Durante su programa “De Primera Mano” el periodista tuvo de invitada a la comediante Bettina Salazar, conocida por su personaje “Olga Sana”.

Y es que Olga Sana le dijo a Gustavo Adolfo Infante que la “generación de cristal” se ofendía por todo, especialmente las muestras de discriminación y odio, y que ella no le importaba si sus chistes no eran bien vistos.

“No me interesa si se ofenden”, dijo la señora, a lo que Gustavo Adolfo Infante replicó con su polémica declaración.

“Sí está cañón para la comedia, porque todo lo agarran de mala onda. Con todo respeto las personas de la comunidad LGBT+ ya no permiten (los chistes sobre ellos), las mujeres ya no lo permiten, los gorditos y las gorditas ya no lo permiten, los chaparros ya no lo quieren, la gente; ¿entonces de qué se va a hablar en la comedia?”, dijo el periodista.

Dice el pseudo-periodista @GAINFANTE que si no se puede reír de poblaciones vulneradas que de que se va a reír.



Podemos reírnos de ineptos como tu, pero te quiebras. pic.twitter.com/t8xYDR8Unl — 𝕮𝖍𝖆𝖐𝖒𝖔 (@Chakmo) January 7, 2022

Las respuestas de los internautas no se hicieron esperar y, además de etiquetar sus palabras en un post con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), lo calificaron a él y a Olga Sana de “anacrónicos” y agresores.

@JorgeCarbajalOf cómo es posible que @SEGOB_mx y @CONAPRED no hayan vetado ya a este señor por decir esto al aire — éric salinas 💜✝️ (@ericsalinas) January 8, 2022

“Dice el pseudo-periodista que si no se puede reír de poblaciones vulneradas de qué se va a reír”, “No porque se haya transgredido el derecho de las minorías al respeto por tantos años de va a justificar el que siga sucediendo”, “Imposible tomarse en serio a estos dos. Un sujeto como Infante tan anacrónico para lo que demandan las audiencias actuales y una comediante que nadie conoce y que no le interesa su público”, les dijeron.

Dice “Los chaparros ya no lo quieren” y luego sale esto 🤭: https://t.co/fOAe5e8a4j — Israel (@israelrsarinana) January 8, 2022

Tanto el como la otra señora diciendo que no le importará que se ofenda la gente. Me extraña de esa señora que a pesar de que tuvo o tiene Cáncer, sea ese tipo de persona. — Alex Mayén  🍕👨🏻‍⚕️🏳️‍🌈 (@alexmayenf) January 8, 2022

rc