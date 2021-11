Gustavo Adolfo Infante destroza a Yalitza Aparicio: "¿Qué tiene de actriz?"

Tal parece ser que Gustavo Adolfo Infante no aprecia a Yalitza Aparicio, pues el periodista despotricó en contra de la actriz y aseguró que la oaxaqueña no debería ser considerada como tal.

Todo ocurrió en el programa “De Primera Mano”, luego de que los conductores hablaron acerca de que Carmen Salinas recibió en julio la afiliación al Sindicato de actores de Estados Unidos, cuyos integrantes pueden votar en los Oscar, galardón al cual Yalitza Aparicio estuvo nominada.

“¿Y Yalitza qué méritos tiene para tener esa afiliación? No quiero entrar en una discusión, pero no actúa. A ella le dijeron: 'Trapea aquí' ¿Dónde está la actuación?”, inició Gustavo Adolfo Infante en su ataque contra la protagonista de “Roma”.

Por si fuera poco, el periodista criticó la actuación de Yalitza Aparicio en “Roma”, película a la que también calificó como “aburrida”.

“Ustedes me podrán decir que lloraba muy natural, a mí me parece que está sobrevalorada Yalitza Aparicio y que no es actriz. Esa es mi opinión y no me la van a quitar y con todo el respeto me podrán decir que soy un ignorante del cine, pero aburridísima 'Roma'”, dijo Gustavo Adolfo Infante.

Finalmente, el especialista en farándula afirmó que los indígenas necesitan un representante y que admira todo lo que Yalitza ha logrado; no obstante, remarcó que eso no hace que deba ser considerada como actriz.

“Qué bueno esa historia que romantizamos, dónde nació, que la piel morena, de bronce y México unido jamás será vencido, pero ¿qué tiene de actriz? Los indígenas necesitan una voz y una imagen como Yalitzia Aparicio, pero dije que la señora no actúa. La película 'Roma' me pareció un somnífero para irte a jetear, la vi dos veces y las dos veces me dormí”, remarcó.

