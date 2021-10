Periodista tiene pruebas de la muerte cerebral de Vicente Fernández, dice Gustavo Adolfo Infante

Luego de que la revista TV Notas publicó que Vicente Fernández presuntamente tiene muerte cerebral, y que su hijo salió a desmentir dicha información; Gustavo Adolfo Infante aseguró que la periodista que hizo la nota tiene pruebas que sustentan el estado del cantante.

Así lo señaló Gustavo Adolfo Infante e el programa “De Primera Mano”, espacio en el que dijo que la periodista Laura Palmer, quien sacó la nota de la muerte cerebral de Vicente Fernández, le sostuvo que el artista sí tiene pruebas de lo que escribió.

“Lamento profundamente el diagnóstico médico, todo, todo está sustentado, absolutamente todo, hasta verlo a usted señor Vicente Fernández Jr. hace pocos días en un antro gay, mientras su padre se debate entre la vida y la muerte, ¿a poco todos los medios y yo mentimos? Su video está en YouTube y varios medios lo han exhibido, mejor explique eso”, fue parte del mensaje con el que Laura Palmer defendió su nota.

“Es el público quien merece la verdad, sé que a la familia Fernández le incomoda, pero el público quiere la veracidad de la información, un informe médico fehaciente, merecen LA VERDAD, para que el público que ama al cantante prepare junto con las autoridades un homenaje”, agregó la periodista.

Gustavo Adolfo Infante dice que ella tiene pruebas

Gustavo Adolfo Infante habló respecto a la noticia de la muerte cerebral de Vicente Fernández que Laura Palmer publicó en TV Notas y aseguró que llamó a la periodista, quien le dijo que tiene todas las pruebas de lo que dijo.

“Laura Palmer en sus redes sociales se sostuvo. No se echó para atrás, yo hablé con ella y le digo ‘¿Laura qué onda’ y dice ‘Gustavo, yo tengo todas las pruebas’, o sea eso me hace pensar, no me lo dijo ella, que tiene copia del expediente médico, o alguien que estaba, alguno de los médicos, se lo dijo”, apuntó Gustavo Adolfo Infante.

No obstante, el conductor también señaló que los doctores de Vicente Fernández le dijeron que el artista sigue estable:

“Yo hablé con los médicos y me dicen ‘Gustavo, eso no es cierto’. Anoche y hoy en la mañana me dijeron, ‘No es cierto, yo te lo digo, tú tienes derecho de picaporte, eso es mentira’. Y le digo, ‘¿Por qué no salen a decirlo?’. Me dicen: ‘No depende de nosotros, depende de la familia, Fernández. Gerardo es el que lleva la batuta y esperaremos indicaciones de Gerardo’”, dijo.

“Hemos cumplido de manera respetuosa con presentar las dos caras de la moneda: lo que dice esta revista, nuestra compañera reportera, a quien respetamos y admiramos, y lo que dice la familia Fernández, que merece toda nuestra credibilidad. Nosotros ya no queremos creer… queremos informar”, finalizó Gustavo Adolfo.

