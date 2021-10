¿De cuánto es la deuda millonaria de Vicente Fernández por estar el hospital?

Vicente Fernández está por cumplir dos meses hospitalizado, tras la caída que sufrió en su casa; ante ello se dio a conocer de cuánto sería la deuda millonaria que el cantante tiene hasta la fecha con el centro médico que lo atiende.

Fue el periodista de farándula Marco Antonio Silva quien dio a conocer la suma que Vicente Fernández debe al hospital, misma que va creciendo cada día que el charro permanece internado.

El reporte médico más reciente de Vicente Fernández es de este 5 de octubre y señala que, pese a los esfuerzos, el cantante no ha presentado mejoría evidente o notoria. Pese a ello, su estado de salud sigue estable.

¿Cuánto debe Vicente Fernández al hospital?

Se agregó que don Vicente Fernández aún es auxiliado en la respiración y que su condición cardiovascular está “sin alteraciones”.

Al respecto, Marco Antonio Silva dijo en un video que, pese a que el hospital no ha revelado datos de forma oficial, se sabe que la deuda médica del cantante ya rebasa los 12 millones.

“Los diagnósticos no son nada alentadores, las cosas no avanzan, no mejoran. El seguro de gastos médicos ya empieza a reparar, porque el cantante lleva gastados más de 12 millones de pesos”, lamentó el periodista.

