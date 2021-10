¿Quién es Ana Lilia Aréchiga, la supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández?

Vicente Fernández lleva casi dos meses hospitalizado tras sufrir una caída en su casa y eso no ha impedido que surjan polémicas en torno al charro. Una de las más escandalosas es sin duda la de Ana Lilia Aréchiga, una mujer que asegura ser su supuesta hija no reconocida.

Hace unos días se viralizó un video en el que Ana Lilia Aréchiga habló respecto a la situación de su supuesto padre y en el que aseguró que no busca ni el dinero ni la fama de Vicente Fernández, sino que únicamente quiere conocer al artista y que éste la reconozca como su hija.

“No me interesa estar en su testamento, porque ese señor es mi padre desde que no era nadie; lo famoso, el apellido y las regalías son de la esposa y de los hijos", dijo Ana Lilia Aréchiga.

"No necesito su dinero, no me hace falta su dinero… sólo quiero y necesito saber qué se siente abrazar a tu padre, es lo único que les pido, nunca les voy a quitar nada”, agregó la supuesta hija de Vicente Fernández.

¿Quién es Ana Lilia Aréchiga, supuesta hija de Vicente Fernández?

Poco se sabe respecto a los orígenes y ocupación de Ana Lilia Aréchiga, la mujer que asegura ser la supuesta hija no reconocida de Vicente Fernández.

Su primera aparición en la esfera pública fue en 2015, en diversos programas de televisión, en los que aseguró que Vicente Fernández presuntamente la engendró cuando aún no era famoso.

De acuerdo con lo que ha dicho, su nacimiento fue producto de un amorío entre el charro y su mamá (quien entonces tenía 21 años), mismo que ocurrió en Guadalajara, Jalisco, antes de que don Vicente se casara con Cuquita, su esposa y madre de sus hijos.

Tras lo declarado entonces por Ana Lilia Aréchiga, Vicente Fernández salió a desmentir su presunta relación de parentesco con la mujer. No obstante, el famoso no se ha hecho una prueba de ADN que lo refute.

