Azela Robinson afirma que "lo mejor sería" dejar morir a Carmen Salinas

El estado de salud de Carmen Salinas mantiene preocupado a la gran mayoría de sus fans y conocidos, quienes le desean pronta recuperación; no obstante, hay otros que consideran que lo mejor sería que se deje morir a Carmelita y una de ellos es Azela Robinson.

Así lo expresó Azela Robinson a los micrófonos del programa “Hoy”, emisión a la que también destacó que Carmen Salinas fue su madrina durante sus inicios en el cine.

“(Carmen Salinas) fue mi madrina en el cine, cuando te amadrinan ella me bautizó en una regadera y casi me ahoga, me dio unas buenas cachetadas y patadas en las pompas”, Azela Robinson.

Fue tras estas declaraciones que Azela Robinson afirmó que lo mejor sería que se deje morir a Carmen Salinas, quien sigue en coma, pues destacó que lo que padece la famosa es muy grave.

“Quiero que se vaya en paz, que se vaya feliz, que se vaya tranquila. A reunirse con sus amados, como su hijo, como el Chatito. Yo creo que Carmen, lo mejor sería que se fuera porque lo que tiene es muy grave; y ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa”, expresó.

“Si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano”, remarcó Azela Robinson.

