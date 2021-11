¿Cuántos hijos tiene Carmen Salinas y a qué se dedican? (FOTOS)

La actriz Carmen Salinas se encuentra hospitalizada en la CDMX, tras haber sufrido un derrame cerebral la noche de este miércoles 10 de noviembre.

Su nieta Carmen Plascencia y su sobrino Gustavo Briones han estado acompañando a Carmen Salinas en el hospital y aunque ellos son los integrantes de la familia que han estado dando declaraciones a los medios, la actriz tiene más familiares.

¿Quiénes son los hijos de Carmen Salinas?

Carmen Salinas tuvo dos hijos Pedro Plascencia y María Eugenia Plascencia, producto de su matrimonio con el músico Pedro Plascencia Ramírez, con quien se casó cuando ella tenía 16 años de edad.

Sin embargo, antes de convertirse en madre Carmen Salinas vivió unas de las experiencias que la marcaron, ya que tuvo cinco abortos cuando llevaba embarazos de más de tres meses.

Carmen Salinas y sus hijos Pedro y María Eugenia Plascencia Foto: Especial

Pedro Plascencia, hijo de Carmen Salinas

Pedro Plascencia fue el primogénito de Carmen Salinas, también se dedicaba a la música como su padre, sin embargo, el hijo de Carmen Salinas falleció en el año de 1994 víctima del cáncer, a tan sólo pocos meses de haber iniciado el tratamiento contra esta enfermedad.

Este fue un periodo devastador para Carmen Salinas, pues la actriz contó en una entrevista que su hijo le dijo que ya se quería morir debido a los fuertes dolores que tenía por el cáncer y los tratamientos.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: 'Carmelita, ya se fue Pedrito', caí al suelo desmayada”, contó la productora de “Aventurera”.

Carmen Salinas y su hijo Pedro Plascencia Foto: Especial

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas

Carmen Salinas tuvo una hija llamada María Eugenia Plascencia, sin embargo, debido a que ella no es una figura pública se tiene poco conocimiento de su vida personal.

De acuerdo con su perfil en LinkedIn, María Eugenia es responsable del restaurante de Carmen Salinas, la Casita de las Sopas.

Carmen Salinas y su hija María Eugenia Plascencia Foto: Especial

A través de Instagram, Carmen Salinas compartió algunas fotos en compañía de su hija, quien la acompañaba a los eventos y a las premiaciones.

