El día que Carmen Salinas se ganó la lotería gracias a un hombre desconocido

La actriz Carmen Salinas se encuentra luchando por su vida en el hospital, tras haber sufrido un derrame cerebral la noche de este miércoles 10 de noviembre.

Carmen Salinas es conocida por compartir gran parte de su vida personal con el público que la admira desde que inició su carrera en los años 60.

La propia Carmen Salinas ha contado que en esos años le sucedió un hecho único, que un hombre desconocido le dio un billete de lotería con el que ella se sacó el premio mayor e inició su fortuna.

Así fue como Carmen Salinas se ganó la lotería

Carmen Salinas ha ofrecido distintas entrevistas en las que contó aquél episodio en el que la fortuna y la suerte le sonrieron un día de 1966, mientras trabajaba en un bar llamado El Parador.

"Recuerdo aquella noche en El Parador, cuando como parte de mi actuación imitando a la gran María Conesa me vino la ocurrencia de sacar a bailar a un señor ya mayor.

"Ya al final del número me da un papelito doblado en la mano y yo me lo guardé en el seno, pensando que era una propina, y cuando entré al camerino me percaté de que era un billete de lotería para el sorteo del día siguiente", narró Carmen Salinas en una entrevista.

Carmen Salinas se sorprendió mucho cuando al día siguiente revisó a los ganadores de la lotería y el billete que ella tenía en su poder fue el que obtuvo el premio mayor.

"El 24 de diciembre de 1966, el billete 30444 fue el ganador del Premio Mayor, por lo que me gané 350 mil pesos, dinero con el que me compré la casa en que vivo hasta ahora", contó Carmen Salinas.

¿De cuánto es la fortuna de Carmen Salinas?

Con ese dinero que ganó Carmen Salinas de la lotería comenzó a afianzar su fortuna, la cual se fue acumulando con el paso de los años y con el esfuerzo y trabajo de la actriz.

De acuerdo con el sitio Celebrity Neth Worth, especializado en las fortunas de las celebridades, Carmen Salinas tiene un patrimonio neto de 20 millones de dólares.

