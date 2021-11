Carmen Salinas sufrió la muerte de un hijo, así fue la tragedia

Carmen Salinas actualmente se encuentra en coma tras sufrir un derrame cerebral, hecho que tiene conmocionado a todo México. No obstante, la que libra en el hospital no es la única batalla que la actriz ha tenido en su vida, pues hace algunos años lidió con la trágica muerte de un hijo.

Carmen Salinas se casó en 1956 con el pianista Pedro Plascencia, con quien buscó formar una familia, pero tuvo diversos problemas para embarazarse, al grado de que sufrió cinco abortos, e incluso uno de los bebés perdió la vida al momento del parto, el cual fue a los 7 meses de gestación.

Pese a ello, Carmen Salinas y su esposo no se rindieron y lograron concebir a Pedro Ernesto Plascencia Salinas, quien nació en 1956. Él heredó el talento de sus padres, pues fue pianista y compositor.

No obstante, murió en 1994 víctima del cáncer, a tan sólo pocos meses de haber iniciado el tratamiento contra este padecimiento.

Este fue un periodo devastador para Carmen Salinas, e incluso la actriz relató en una entrevista que su hijo le dijo que ya se quería morir debido a los fuertes dolores que tenía por el cáncer y los tratamientos.

“Me dijo que se quería suicidar, no aguantaba los dolores, todo hinchado por la quimioterapia, había un amigo de él, músico, lo tenía agarrado de la mano y mi nuera le pone un tocadiscos, le pone una música relajante y de pronto estaba agachada y me dice el padre: 'Carmelita, ya se fue Pedrito', caí al suelo desmayada y me pusieron el oxígeno que tenía mi hijo”, contó la productora de “Aventurera”.

