Hija de Carmen Salinas afirma que la actriz “movía sus piecitos”

María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, dio esperanzas a los fans de que la actriz podría regresar del coma causado por un derrame cerebral, pues afirmó que la famosa movió los pies cuando la visitó.

“Entré a ver a mi mamita, para mí, está dormida, empecé a hablar con ella, bueno, cerca de su oído, a decirle que todos ustedes, mi familia y sus compañeros estábamos pidiendo por ella”, declaró María Eugenia Plascencia a los medios de comunicación.

“(Le dije) que había una misa, porque en el momento en el que estaba con mi mamá había una misa que hicieron por mi mamita, le dije que todos estábamos orando por ella”, agregó la hija de Carmen Salinas.

Asimismo, María Eugenia remarcó que su madre Carmen Salinas tiene actividad cerebral leve, que sus órganos vitales siguen funcionando y que incluso la vio mover los pies.

“Sigue en el mismo estado delicado y qué les puedo decir. Yo me puse a hablarle porque sé que me escucha y no sé si eran reacciones o me las imaginé, pero movía sus piecitos y le dije en el oído que la queremos tanto la familia como sus compañeros: ‘Mamita, te queremos, te amamos, por favor échale ganas'”, narró la descendiente de Carmen Salinas.

