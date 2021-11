Nerea Godínez afirma que el espíritu de Octavio Ocaña se le manifiesta

La muerte de Octavio Ocaña conmocionó a México, pues el actor de “Vecinos” era muy querido; no obstante, tal parece ser que su novia Nerea Godínez aún no supera su deceso y no puede cerrar el ciclo, pues afirmó que el espíritu de “Benito Rivers” se le manifiesta.

Así lo aseguró Nerea Godínez a “De Primera Mano”, emisión a la que dijo que el fantasma de Octavio Ocaña le cierra puertas y le tira cosas.

“Sí ya se hizo presente, me abrió puertas, me tiró cosas. Ya... ya se hizo presente”, indicó la ahora ex pareja de Octavio Ocaña.

Nerea Godínez señaló que las manifestaciones paranormales en un principio la asustaron, pero agregó que con el tiempo se calmó y confió, se dio cuenta de que se trataba del ánima de Octavio Ocaña y no de un demonio.

“Me calmé, dije: ‘probablemente sea él’”, remarcó Nerea, para decir que está tratando de continuar con su día a día.

“Voy de la mano mucho con Bertha (la herma de Octavio Ocaña), estamos todo el tiempo en contacto, nos vemos casi a diario, eso me ha ayudado bastante", concluyó.

