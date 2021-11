Octavio Ocaña recibe emotivo homenaje y le otorgan una Luminaria de Oro

Familiares y fans de Octavio Ocaña le hicieron un homenaje póstumo al actor, quien murió el pasado 29 de octubre, en el que le otorgaron una Luminaria de Oro para celebrar su trayectoria.

El homenaje a Octavio Ocaña se celebró en Plaza Galerías de las Estrellas de la Ciudad de México, lugar en el que se colocó una placa en honor a “Benito” de “Vecinos”.

Bertha Ocaña, hermana del actor, compartió fotos del homenaje y la Luminaria de Oro dedicada al comediante, las cuales acompañó por mensajes muy emotivos:

“Algún día le voy a contar a mis hijos de ti y les diré que morías por conocerlos, aunque aún no existen, aunque aún no están planeados. Siempre me dijiste que haber para cuando te hacía tío y creo que si me tarde; pero los voy a llevar a que vean tus huellitas y seguro les va a costar trabajo creer que su tío fue una gran estrella”, escribió la hermana de Octavio Ocaña.

“Gracias por dejar una profunda huella en el entretenimiento de México y en nuestros corazones, mereces esto y más. Gracias por este memorable y hermoso homenaje. Me tocó representar a mi hermosa familia”, añadió Bertha Ocaña.

Actualmente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la familia de Ocaña y Gobernación están analizando en conjunto las pruebas del caso.

rc