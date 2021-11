Carmen Salinas: Intentan hackear WhatsApp de la actriz para pedir dinero

Los criminales no tienen respeto por nada ni nadie, pues Gustavo Briones, sobrino de Carmen Salinas, reveló que intentaron hackear la cuenta de WhatsApp de la actriz para pedir dinero a su nombre.

“Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del WhatsApp”, explicó.

Es por ello que Gustavo Briones pidió al público a ignorar los mensajes que pidan dinero a nombre de Carmen Salinas y agregó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) está apoyando a la familia con los gastos médicos.

“La ANDA nos está apoyando, ya que mi tía es socia vitalicia y sí va haber gastos que no van a estar dentro de lo que la ANDA cubra, pero nos están dando todas las atenciones aquí en el hospital”, remarcó.

Por su parte, María Eugenia Plascencia, hija de Carmen Salinas, dijo que la tomografía que le realizaron a la famosa arrojó los mismos resultados que ya se tenían y que este sábado le harán otros estudios.

“Tengamos fe, Dios es el último que tiene la palabra”, agregó.

