Irma Serrano le manda mensajes de ánimo a Carmen Salinas

De acuerdo con el ahijado de Carmen Salinas, la famosa ya no va a despertar del coma causado por un derrame; no obstante, eso no ha hecho que su familia y fans pierdan la esperanza de que vuelva a abrir los ojos. Por ello le mandan mensajes de ánimo e Irma Serrano “La Tigresa” se sumó a ellos.

Cabe recordar que, en el último reporte médico de Carmen Salinas, su familia detalló que la famosa tiene actividad cerebral leve y sigue muy grave, pero estable.

“Exactamente igual, sigue estable pero grave (…) En el electro, sí le encontraron movimiento en su cerebro, si tiene vida”, dijo su sobrino.

Ante la noticia, Irma Serrano se manifestó al respecto en redes sociales y le dedicó un mensaje de ánimo a su amiga Carmen Salinas.

La Tigresa confesó que apenas se entró del devastador estado de salud de Carmen Salinas, por lo que le deseó a su amiga, con quien compartió diversas aventuras en el cine de ficheras, una pronta recuperación.

“¡Me acabo de enterar del delicado estado de salud de mi estimada Carmen Salinas! Dios la Bendiga. ¡Ojalá pronto esté al 100 y con esa picardía que la caracteriza! ¡Ánimo Carmen!”, escribió Irma Serrano junto a fotos antiguas con su amiga.

