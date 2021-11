Carmen Salinas: Ésta es la razón por la que sufrió el derrame cerebral

No cabe duda de que Carmen Salinas tiene a todo México “con el Jesús en la boca”, pues sus fans están al pendiente de cada noticia nueva que sale respecto a su estado de coma, propiciado por un derrame cerebral.

No obstante, la situación de Carmen Salinas no ha estado libre polémica, pues sus familiares señalaron que se intentó hackear el WhatsApp de la famosa para pedir dinero en su nombre, además de que sus parientes pidieron a los fans y a la prensa dejar de reproducir las fake news sobre su falso deceso.

“Yo les quiero comentar una cosa aparte, que no hagan difusión respecto al WhatsApp de mi tía, ahorita me lo intentaron hackear, me llegaron mensajes de que ingrese códigos, no sé quién lo está haciendo, ya ven que ahorita está de moda que piden dinero a través del WhatsApp”, dijo a los medios su sobrino Gustavo Briones.

Esto le causó el derrame cerebral a Carmen Salinas

Además de su sobrino, otro de los familiares de Carmen Salinas que han hablado con la prensa ha sido su ahijado Jorge Nieto, quien lamentablemente señaló que los médicos le dijeron a la familia que la actriz no despertará del coma.

"Fueron tres neurólogos los que visitaron a Carmen y todos coinciden que el derrame causó daños irreversibles (...) la función más importante, el despertar, el que tome conciencia, es la más dañada, ya no va a despertar, es lo que nos están informando", expresó a Azucena Uresti.

Sumado a ello, el ahijado de Carmen Salinas reveló la causa del derrame cerebral puso en coma a la famosa: la hipertensión que padece desde el fallecimiento de su hijo Pedro Plascencia.

“Ella padecía desde hace más de 30 años hipertensión, a raíz de la muerte de su hijo, el músico Pedro Plascencia… medicamentos… me consta, se tomaba en las horas indicadas tres veces al día, bajo prescripción médica… fue súbito”, explicó.

"La hipertensión es la causa que ocasionó el derrame": Jorge Nieto, ahijado y amigo de Carmen Salinas #AzucenaxFórmula — Azucena Uresti (@azucenau) November 13, 2021

