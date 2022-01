Fernanda Castillo revela que ella, su esposo y su bebé están enfermos ¿es COVID?

Fernanda Castillo ha preocupado a sus fans desde el momento en el que se convirtió en madre, pues casi muere al dar a luz e incluso le tuvieron que quitar la matriz. Ahora, la actriz conmocionó a sus fans, pues reveló que ella, su esposo Erik Hayser y su criatura están enfermos.

Así lo dio a conocer a través de las historias de su Instagram, espacio en el cual Fernanda Castillo compartió una foto de su cara en la que con una expresión de preocupación total escribió este mensaje:

"Estamos enfermos en esta casa a full los tres", señaló la famosa generando alarma entre sus seguidores.

Tras ello, Fernanda Castillo suavizó la preocupación del pueblo de México, pues dijo que afortunadamente no tenían coronavirus: “No, no es COVID-19. Lo creímos, siete pruebas negativas después ‘resulta que hay más viruses’”.

Fernanda Castillo da su noticia Especial

Tras ello, Fernanda señaló que la enfermedad que la aqueja a ella y su familia es amigdalitis, padecimiento coloquialmente conocido como “anginas”.

“Que dice el Dr. que he de estar en rejuveneciendo porque tengo una enfermedad de niños: anginas”, externo la famosa.

Fernanda Castillo da los detalles de su padecimiento Especial

rc