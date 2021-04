Fernanda Castillo: "Ser mamá es maravilloso", el emotivo mensaje de la actriz

Fernanda Castillo, quien recientemente dio a luz a su hijo, cautivó este lunes con un emotivo mensaje de lo que ha significado convertirse en mamá por primera vez.

“Ser mamá es lo más extraordinario que me ha pasado. Es magia y dolor. Es transformación y paz. Es maravilloso ,pero toooodo menos fácil. Es morir y que nazca otra persona. Es superar mis miedos , quiera o no , porque hay alguien que me necesita. Es no tener el control (que cómo cuesta)”, es parte de lo que escribió la actriz Fernanda del Castillo en su cuenta de Instagram.

Fernanda del Castillo acompañó su mensaje con dos fotografías en las que se ve de pie cargando a su bebé.

En su emotivo mensaje, la actriz también dijo que ser madre también es “soltar y a la vez abrazar” a alguien con todas las fuerzas.

Fernanda Castillo compartió fotos con su bebé. Instagram

Ser mamá “es desfallecer de sueño hasta que llegas a una cuna y te sonríen. Es frustración y culpa. Es besos y que alguien pequeñito agarre tu mano. Es perderte de cosas y tenerlo todo. Es amar a lo GRANDE . Y llorar sintiéndome chiquita”, expresó Fernanda Castillo.

La actriz también señaló que tener un hijo es querer sacar la mejor versión de ella. “Es aprender un millón de cosas nuevas. Es olvidarme de mí a veces. Es la paciencia que nunca tuve y la fortaleza más profunda e invencible. Es compartir y romperte en mil pedazos.

"Es sorprenderme con tu voz y con tus gestos que encuentro tan míos. Es hacer las paces conmigo misma, darme chance. Es certeza , es intuición . Es creer que soy la mejor mamá del mundo porque tú me escogiste. Saber que soy extraordinaria, cerrar los ojos y agradecer”, dijo Fernanda del Castillo.

Fernanda Castillo sorprende con foto de su bebé. Instagram

