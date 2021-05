Fernanda Castillo revela que padece grave problema de salud ¿Qué es lo que tiene?

Fernanda Castillo se abrió ante sus fans y reveló que sufre de un nuevo problema de salud que la tiene sumida en días de “miedo y dolor”.

Así lo reveló la actriz a través de su Instagram, junto a una fotografía en blanco y negro en la que luce devastada.

Cabe recordar que a principios de 2021 fue hospitalizada de emergencia por una severa complicación post parto, semanas después de que dio a luz a su hijo con Erik Hayser.

“Hay día difíciles... Días de miedo, de dolor físico y emocional, de cansancio, tristeza y frustración. Días de esos que todos tenemos. ¿Cómo se le hace para salir de esos días en que todo se siente como que la vida está ensañándose contigo?”, fue el inicio de su mensaje.

¿Qué enfermedad tiene Fernanda Castillo?

Fernanda Castillo señaló que los últimos días los ha pasado con un problema de salud que la ha hecho sentir impotente y enojada, “y preguntarme muchas veces ¿Porque a mí?”.

No obstante, dijo que su intención no es alarmar a sus fans, sino para mostrar que todo lo que aparece en redes sociales no es perfecto.

“Aquí también hay días como esos, días difíciles que esperas acaben pronto, como los que a veces también tienes tú”, apuntó.

Pese a ello, Fernanda Castillo no reveló qué enfermedad padece.