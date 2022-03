Maribel Guardia se "rapa" y enloquece a las redes con su nuevo "look" (VIDEO)

La actriz y cantante Maribel Guardia decidió hacerse un radical cambio de look que se volvió viral en Internet debido a que quitó su larga e icónica cabellera larga y oscura.

A través de su cuenta de Instagram, Maribel Guardia publicó un video en el que aparece “rapada” de la cabeza y asegura que su cambio de look se debió a que está en un nuevo proyecto que requería no tener pelo.

“Tenía que presentarles este cambio de look, me entregué a hacerlo por un proyecto de televisión. Era un reto muy importante y quise dar el paso. Ya estaba harta de mi cabello largo y sobre todo de mi fleco. Bienvenida la primavera y espero que les guste mi cambio de look", dijo la actriz y cantante en el breve clip.

Maribel Guardia hace broma a sus fans

En realidad Maribel Guardia no se rapó, sino que todo se trató de una broma que la actriz le hizo a sus seguidores. La cantante usó uno de los famosos filtros de Instagram para lucir con la cabeza “rapada”.

Aunque se trató de una broma, Maribel Guardia causó gran impacto entre sus millones de seguidores y el clip ya tiene más de 142 mil “Me gusta” y más de cinco mil comentarios de sus fans.

KR