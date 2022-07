¿Cómo está la salud de Carlos Bonavides? Podría tener afectados los órganos

Carlos Bonavides se encuentra hospitalizado luego de que una bacteria lo atacó y le provocó afectaciones como diarrea y deshidratación.

Su esposa había señalado que el actor estaba devastado y no tenía ganas de hacer nada, pero al parecer Carlos Bonavides ya mejoró, pues rompió el silencio y habló sobre su estado de salud.

“Huicho Domínguez” ofreció una entrevista a “Chismorreo” postrado en la cama del hospital, en la que dijo que ya se siente mejor, pero que su salida del nosocomio dependía de los resultados de unos estudios que le hicieron.

"Me dio tal deshidratación que llegando al hospital me caí y me atendieron inmediatamente muy bien, tengo todos los sueros, todo el medicamento, todo", narró, para después compartir que evacuaba con sangre.

Carlos Bonavides agregó que tan mal ingresó al hospital que sus órganos podrían haberse afectado, motivo por el cual le hicieron los estudios.

"Ya me siento mejor, ya tengo fuerzas, pero realmente llegué muy mal. Espero en Dios que los análisis sean buenos... y lo que Dios quiera, si me tienen que operar que me operen; y si no, salir adelante como siempre".

“Mientras tenga fuerzas, mi deseo más íntimo es morirme en el escenario", remarcó.