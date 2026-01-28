¿Quién es Marilya Gonzales, cantante de Explosión de Iquitos?

El nombre de Marilya Gonzales, cantante de Explosión de Iquitos se ha convertido en tendencia recientemente, después de que en redes sociales se hizo viral un supuesto video íntimo filtrado de la artista, lo que despertó la curiosidad entre los Internautas.

En redes sociales destacan varias búsquedas sobre el video filtrado de Marilya Gonzales, el cual hasta el momento solo es un rumor que aumentó con los mensajes de apoyo de los fans a la mujer, así como las peticiones de los mismos para que la cantante denuncie.

“Una cantante de una reconocida agrupación musical de la ciudad de Iquitos viene siendo vilmente expuesta en redes sociales, luego de la circulación de un material de carácter íntimo que NO DEBIÓ SER DIFUNDIDO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA”, se lee en una publicación.

¿Quién es Marilya Gonzales?

La mujer tiene 39 años de edad y es una cantante peruana de música tropical y cumbia, reconocida por haber sido la voz principal del grupo Kaliente con el éxito ‘Basta de callar’.

Tras su paso por Kaliente, trabajó con agrupaciones como Explosión de Iquitos y La Goering Band, además de impulsar su proyecto personal “Marilya Gonzales y Orquesta”, con el que ha difundido su música en plataformas digitales como YouTube, Spotify y Apple Music.

Sigue su carrera artística como solista y es líder de su propia orquesta. Originaria de Iquitos, ciudad amazónica del Perú, se ha consolidado como una de las figuras femeninas más representativas de la cumbia amazónica.

La cantante del tema ‘Basta de callar’ se describe como una mujer independiente y actualmente se presenta como “solterísima”, de acuerdo con entrevistas recientes.

Hasta ahora, no hay información confirmada sobre si tiene hijos o si ha tenido alguna pareja estable recientemente, pues de momento se encuentra enfocada en su carrera artística y en seguir representando el género que interpreta.