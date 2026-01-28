Marilya Gonzales y el video viral de la cantante de Explosión de Iquitos

Recientemente, el nombre de Marilya Gonzales se hizo tendencia en redes sociales por un video de carácter íntimo que supuestamente fue filtrado y desató sorpresa en el público que la conoce principalmente por su colaboración con la banda Explosión de Iquitos.

¿Qué se sabe del video filtrado de Marilya Gonzales?

Y es que en redes sociales hay usuarios que buscan el video filtrado de Marilya Gonzales, lo que ha esparcido el rumor sobre un material íntimo que se encuentra disponible en la web y que habría sido publicado sin el consentimiento de la mujer.

Si bien en dicho video supuestamente aparece la mujer en situaciones comprometedoras de su intimidad, hasta el momento no ha sido confirmada la existencia de un clip auténtico que involucre a la mujer directamente, aunque las redes sociales sostienen que el material circula en Telegram y X.

Cabe mencionar que en varios países latinoamericanos la difusión de material íntimo sin autorización se considera un delito digital, por lo que las personas que tengan el video o lo compartan pueden enfrentar problemas legales.

El tema tuvo un mayor alcance a partir de que los grupos de fans de la artista expresaron su apoyo ante la repentina exposición que ella estaba sufriendo con su vida privada, al dejar claro que estaban en contra de la difusión del material.

“Una cantante de una reconocida agrupación musical de la ciudad de Iquitos viene siendo vilmente expuesta en redes sociales, luego de la circulación de un material de carácter íntimo que NO DEBIÓ SER DIFUNDIDO BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA”, se lee en una publicación.

También en las redes sociales de Marilya Gonzales destacan los mensajes de fans que le dan ánimos y piden que tome medidas legales contra las personas responsables de la difusión del material privado. La artista ha mantenido un perfil bajo sin dar declaraciones del supuesto video filtrado.