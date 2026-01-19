VIDEO del debut de Lady Pays

La influencer Lady Pays debutó en un video que se está volviendo viral en redes sociales y que todos quieren ver para saber qué pasó en su participación en dicha grabación.

La misma Lady Pays publicó en sus redes sociales videos en los que se ve que está el detrás de cámaras, mientras ella aparece protagonizando un video y los fans quieren saber si ya debutó con ese clip.

¿Lady Pays ya debutó?

Lady Pays grabó un video en el que aparece en la cocina grabando una escena con sus famosos pays que vende en los semáforos de Nuevo León.

Sin embargo, el video se trata de un debut musical de Lady Pays, es decir, que la influencer está debutando cómo cantante y para eso grabó imágenes de su videoclip.

De hecho en el video que se está viralizando, la creadora de contenido aparece en la cocina mientras junto a ella aparece su papá, quien la acompaña en una escena en la que los dos van a salir a vender los pays a la calle.

Pero los usuarios de Internet piensan que se trata de un debut íntimo, es decir, que creen que van a ver la tiktoker en una escena de contenido para adultos, pero no es así.

¿Lady Pays hará video para adultos?

Lady Pays se volvió famosa porque ella vende pays en los semáforos de las calles de Nuevo León, sin embargo, no solo su emprendimiento la volvió una celebridad de Internet, sino una combinación con su belleza física la catapultó a la fama.

Actualmente la creadora de contenido sí tiene su cuenta de OnlyFans en donde hace contenido exclusivo, por eso sus fans esperan que la mujer se anime a algo más y hacer un video profesional para adultos.

Pero por el momento la estrella de Internet no ha confirmado que vaya a grabar un video de ese tipo, por el contrario, la famosa ha compartido detalles de su video musical en el que va a debutar porque tiene interés en lanzarse como estrella de la música.