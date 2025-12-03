El VIDEO que lanzó a la fama a Lady Pays

Lady Pays es una de las creadoras de contenido más conocidas, especialmente, en el norte del país, saltó a la fama porque vendía pays en los semáforos en Nuevo León y además por su gran atractivo físico.

El nombre real de Lady Pays es Sandra Lizeth García ella es empresaria y estrella de las redes sociales, empezó su negocio en las calles de Monterrey, pero rápidamente se volvió una celebridad de Internet y fue gracias a un video que se volvió una de las influencers más conocidas en el norte del país.

El video que volvió famosa a Lady Pays

Se trata de un video que le grabó un cliente que fue a comprarle pays en un semáforo. Sandra se dedicaba a vender su mercancía, pero rápidamente su carisma y belleza le abrieron la puerta para atraer más clientes, quienes quedaban encantados con su actitud.

Así que verla a ella vendiendo en el semáforo era una novedad, así que las personas que le iban a comprar le tomaban videos y fotos para retratar su gran actitud de trabajo y la manera amable en la que atendía a sus clientes.

Cuando el video se viralizó se convirtió en un boom en Internet y ella empezó a recibir más visitantes en su negocio, había gente que hasta le pedían videos de saludos.

Así fue como Sandra decidió incursionar en las redes y rápidamente se volvió influencer al obtener miles de seguidores en sus redes.

@primerimpacto ‼️ ‘Lady Pays’: joven pasa de vender postres en la calle a viralizarse en redes sociales. Sandra Lizeth García es una madre soltera que un día decidió dejar su trabajo en una fábrica para dedicarse a la venta de postres en las calles de Monterrey, México. 📺 No te pierdas Primer Impacto de lunes a viernes a las 5pm/4C por @univision. Trending México ViraldeImpacto PrimerImpacto ♬ sonido original - Primer Impacto - Primer Impacto

Empezó a colaborar con otros influencers que iba a su negocio para trabajar con ella, como fue el caso de Karely Ruiz que también trabajó como vendedora por un día y tiempo después la colaboración se volvió a repetir, pero ahora en la plataforma de OnlyFans, ya ambas como creadoras de contenido para adultos.

Lady Pays hizo una empresa en la que invitó a trabajar a otras mujeres que eran mamás solteras como ella.

Actualmente, Lady Pays tiene 2.5 millones de seguidores en Instagram; 3.3 millones en TikTok; 128 mil suscriptores en YouTube y 2.6 millones en Facebook.