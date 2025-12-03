VIDEO completo de la pelea de Gabriela Félix, Samara, Sol León y Roberto: ‘Perdió la peluca’

La pelea de Gabriela y Samara por Sol León y Roberto López

Sol León nuevamente está en un pleito contra su exesposo Roberto López, pues ahora la actual novia de su ex, Gabriela Félix, se agarró a golpes con la amiga de Sol, Samara, y se armó tremendo zafarrancho en la calle.

La noche - madrugada de este miércoles 3 de diciembre se dio a conocer un video de la pelea que hubo en un estacionamiento entre Gabriela y Samara, por defender a Roberto López y a Sol León, respectivamente.

Video de la pelea entre Gabriela y Samara

En redes sociales se difundió un video en el que se puede ver el momento del pleito entre los cuatro involucrados. En el clip se puede ver a Sol León insultar a Gabriela y la llama teibolera, la famosa influencer y empresaria está rodeada de su equipo de seguridad, quiénes al parecer no la dejaron sumarse a la pelea física.

LINK DEL VIDEO DE LA PELEA COMPLETA DE GABRIELA Y SAMARA

En otra parte del clip se puede ver a Samara y a Gabriela, literalmente, agarradas del chongo. Gabriela tiene sometida a Samara contra el piso y las dos se están jalando el cabello.

Así fue la pelea entre Gabriela y Samara ı Foto: Especial

Gabriela no suelta del pelo a Samara y en cuanto puede le suelta una patada a la mujer. Roberto está intentando separarlas pero ellas siguen forcejeando.

Samara terminó sin peluca y los usuarios afirman que hasta tenía ganas de llorar, ya que en el video las personas que acompañaron a Sol León le dijeron que recogieron su peluca en medio de la pelea.

Así fue la pelea entre Gabriela y Samara ı Foto: Especial

Asimismo, Sol León afirma que Samara fue la que ganó, pero parece que el público opina que la que le dio tremenda “arrastrada” fue Gabriela a ella.

¿Qué pasó tras la pelea de Gabriela y Samara?

La hija de Sol León y Roberto López, Luciana, salió defender a su mamá y asegura que Gabriela es la amante de su papá, ya que la separación de Sol y Roberto también se dio en medio del escándalo.

Por su parte Gabriela rompió el silencio y se salió a defender y en un video explicó que ella no es la amante y acusó a Sol León de ser ella quien engañó primero a Roberto con uno de sus trabajadores que, afirma, vive en la casa de Sol.

Roberto López dice que conoció a Sol León en el Hong Kong

El pleito no paró ahí, una vez que Roberto y su novia Gabriela se fueron del lugar donde fue el pleito, adentro de su camioneta, él empezó a destapar que supuestamente conoció a Sol León en el Hong Kong, uno de los table dance más famosos de México, ubicado en el norte del país.

Esta declaración sorprendió a muchos, pues desde tiempo atrás se había especulado sobre el verdadero origen de Sol León,

La gente quedó impactada y parece que este pleito va a seguir dando de qué hablar en los próximos días.