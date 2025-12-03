VIDEO completo de la pelea de Gabriela Félix, Samara, Sol León y Roberto: ‘Perdió la peluca’

Sol León nuevamente está en un pleito contra su exesposo Roberto López, pues ahora la actual novia de su ex, Gabriela Félix, se agarró a golpes con la amiga de Sol, Samara, y se armó tremendo zafarrancho en la calle.
La noche - madrugada de este miércoles 3 de diciembre se dio a conocer un video de la pelea que hubo en un estacionamiento entre Gabriela y Samara, por defender a Roberto López y a Sol León, respectivamente.
Video de la pelea entre Gabriela y Samara
En redes sociales se difundió un video en el que se puede ver el momento del pleito entre los cuatro involucrados. En el clip se puede ver a Sol León insultar a Gabriela y la llama teibolera, la famosa influencer y empresaria está rodeada de su equipo de seguridad, quiénes al parecer no la dejaron sumarse a la pelea física.
LINK DEL VIDEO DE LA PELEA COMPLETA DE GABRIELA Y SAMARA
En otra parte del clip se puede ver a Samara y a Gabriela, literalmente, agarradas del chongo. Gabriela tiene sometida a Samara contra el piso y las dos se están jalando el cabello.
Gabriela no suelta del pelo a Samara y en cuanto puede le suelta una patada a la mujer. Roberto está intentando separarlas pero ellas siguen forcejeando.
Samara terminó sin peluca y los usuarios afirman que hasta tenía ganas de llorar, ya que en el video las personas que acompañaron a Sol León le dijeron que recogieron su peluca en medio de la pelea.
Asimismo, Sol León afirma que Samara fue la que ganó, pero parece que el público opina que la que le dio tremenda “arrastrada” fue Gabriela a ella.
¿Qué pasó tras la pelea de Gabriela y Samara?
La hija de Sol León y Roberto López, Luciana, salió defender a su mamá y asegura que Gabriela es la amante de su papá, ya que la separación de Sol y Roberto también se dio en medio del escándalo.
Por su parte Gabriela rompió el silencio y se salió a defender y en un video explicó que ella no es la amante y acusó a Sol León de ser ella quien engañó primero a Roberto con uno de sus trabajadores que, afirma, vive en la casa de Sol.
Roberto López dice que conoció a Sol León en el Hong Kong
El pleito no paró ahí, una vez que Roberto y su novia Gabriela se fueron del lugar donde fue el pleito, adentro de su camioneta, él empezó a destapar que supuestamente conoció a Sol León en el Hong Kong, uno de los table dance más famosos de México, ubicado en el norte del país.
Esta declaración sorprendió a muchos, pues desde tiempo atrás se había especulado sobre el verdadero origen de Sol León,
La gente quedó impactada y parece que este pleito va a seguir dando de qué hablar en los próximos días.