De esto trata el video viral de La Queso de Honduras

En redes sociales, circulan especulaciones que rodean a Jaky Nájera, creadora de contenido conocida como La Queso, quien se ha visto envuelta en una fuerte polémica después de que surgieron rumores sobre la supuesta filtración de un video privado en plataformas como Telegram y X.

El video filtrado de La Queso

El tema del video de La Queso no tardó en hacerse viral y protagonizar la tendencia en el Internet, donde buscaban más sobre el material íntimo filtrado e incluso si la mujer cuenta con alguna plataforma donde venda contenido como un OnlyFans.

Esto ocurre a unos días de que el influencer Supremo también se hiciera tendencia por la viralización de un supuesto video +18, el cual él aseguró que se trataba de Inteligencia Artificial.

Aunque hasta el momento Jaky no ha reaccionado de manera pública a la información, el tema sigue dando de qué hablar en redes sociales, donde el morbo y la curiosidad hace que muchos busquen el material.

Cabe mencionar que a pesar de los rumores, no hay una verificación oficial de que exista el contenido que supuestamente se comparte en redes como Telegram y X, donde está permitido de manera más abierta el contenido íntimo.

Si bien algunos sentencian que el video no existe, las búsquedas persisten y también se alza la conversación de cómo los videos filtrados de carácter íntimo pueden afectar de manera negativa la vida de las personas que en la mayoría de los casos, no dan su consentimiento para ello.

Cabe mencionar que en el pasado, La Queso sí grababa contenido para una plataforma privada llamada Fansly, que es similar a OnlyFans. Sin embargo, en la actualidad su perfil se encuentra inactivo.