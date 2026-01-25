¿Quién es La Queso de Honduras? Famosa por video viral

La influencer hondureña Jaky Nájera, quien es conocida en redes sociales como La Queso, se ha visto envuelta en una fuerte polémica a raíz de la supuesta filtración de contenido privado a través de plataformas como X o Telegram.

Mientras aumenta el rumor sobre el video viral filtrado de La Queso, muchos desean conocer más sobre la influencer hondureña que ha sabido conquistar al público con su actitud sensual y divertida.

¿Quién es La Queso? Influencer de Honduras

El nombre real de la creadora de contenido es Jaky Nájera y se dedica a las redes sociales. Es hondureña y su contenido combina humor con sensualidad, destacando videos que muchos han llegado a catalogar como vulgares, aunque ella menciona que su personalidad en la vida real es muy diferente.

En el pasado, la mujer ha estado en diversas polémicas, pues ha hecho videos donde critica y da opiniones fuertes sobre su entorno. Al parecer, su nombre como creadora viene de una forma de demostrar que no le importan las críticas que pueda recibir.

En su cuenta de TikTok tiene 981.2 mil seguidores, por lo que se encuentra muy cerca de llegar al millón. Su cuenta tiene alrededor de 23.6 millones de ‘me gusta’ y miles de comentarios donde le dejan comentarios positivos.