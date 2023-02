¡Perdiendo como siempre! Alfredo Adame se vuelve a pelear en la calle, le ganan y lo ahorcan (VIDEOS)

Alfredo Adame no entiende que no le sabe a los golpes y que no debe ponerse agresivo con cualquier persona, pues el actor se peleo nuevamente en la calle y otra vez lo dejaron tendido en el piso.

A través de redes se difundieron diversos videos en los que se ve a Adame peleando con unas personas en lo que podría ser el Periférico Sur, como consecuencia de una discución que no terminó bien.

Otra ves tú. ? @_alfredoadame vuelve a pelear, y vuelve a perder!

Ya organícenles una pelea como al canelo, para que gane ! pic.twitter.com/QGSTMugZVD — The Revs (@RevsC3) February 2, 2023

Es entonces que llega un sujeto y lo agarra a palazos y lo ahorca; tras ello los individuos lo golpean mientras está en el suelo.

Un amigo vio cómo ahorcaban a @_alfredoadame con una llave de coche 😂 siempre hay algo qué contar con ese señor. @ElUniversal #VerguizasCabronas pic.twitter.com/TDDOKg7nDI — Chris Corominas (@ChristianOpeth) February 2, 2023

Posteriormente llega una persona más para separarlos, diciéndole a los ganadores: “Ya suéltalo, ya déjalo, ya lo madrearon”.

Es entonces que Adame se para y se va apara su auto. De acuerdo con los testigos, Alfredo Adame y los usuarios del otro carro tuvieron un leve choque, pero el famoso se bajó y se puso a mentarles la madre y a soltar golpes.