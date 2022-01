Alfredo Adame da su versión de la pelea: "Le dije bájate y lo traté de sacar de su coche"

Alfredo Adame se volvió viral y se convirtió en el rey de los memes luego de que fuera captado en una pelea callejera con una pareja. Tras ello, el famoso dio su versión de los hechos a “Venga la Alegría”, programa en el narró cómo fue el incidente.

En la plática, en la cual Flor Rubio no dejó de interrumpirlo y generar juicios de valor fuera de lugar, Alfredo Adame contó como ocurrió el percance; detalló que iba a entrar a una cuchilla con su carro, cuando la pareja le dio un “laminazo”.

Alfredo Adame involucrado en pelea callejera con una pareja en CDMX. pic.twitter.com/zLixCzZtqZ — Pincel de Luz Redacción (@PincelDLuz) January 26, 2022

“Me empieza a mentar la madre. Entro al carril y el cuate me sigue mentando la madre, se abre a la derecha, se mete otra vez y me vuelve a aventar la lámina. Me abro a la derecha y cuando paso junto a él me la vuelve a aventar y doy un llantazo a la banqueta… es ahí donde me enchilé”, relató.

El actor dijo que cuando el tráfico se detuvo, descendió de su unidad”, “le doy la vuelta y le digo: ‘bájate’. Se seguía riendo, cerró el vidrió, veo que está abierto su seguro, le abro la puerta y lo trato de sacar del coche”.

Tras ello, Alfredo Adame señaló que los sujetos intentaron atropellarlo, “se arrancan, pero como había mucho tráfico se paran, entonces agarro, me subo a mi coche y los alcanzo… y el cuate me vuelve a cruzar la camioneta completa”.

Fue entonces cuando la mujer atacó a Adame: “se me avienta al cuello y el cuate atrás de ella tirándome golpes”.

¡Los Simpsons lo hicieron de nuevo y predijeron la pelea de Alfredo Adame! 😱😂 pic.twitter.com/t0t47bCAoq — DÓNDE IR (@DONDEIRweb) January 26, 2022

“En eso alguien me grita: ‘Adame, te están robando tu celular, volteo al coche y el cuate ya estaba con medio cuerpo adentro, quito a la mujer, llego a mi carro y ya no estaba el cel. De repente veo que ella lo trae, la rodeo, se lo quiero quitar”.

Alfredo Adame especificó que la pareja le había pedido que él les pagara algo cuando ellos le pegaron a su carro, por lo que considera que son “montachoques”, motivo por el cual procederá legalmente contra ellos.

rc