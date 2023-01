Alfredo Adame afirma que su ex Magaly Chávez es trans: "no te puedo decir mujer"

Alfredo Adame está dando una nueva polémica, pues ahora afirmó que su ex novia Magaly Chávez es en realidad una mujer transexual, lo cual desató la furia de la famosa.

En entrevista con el canal de YouTube De la Rosa TV, Alfredo Adame dijo que tuvo una relación con Magaly Chávez para “echarle la mano” y la calificó como un “malagradecido”.

“Yo solo quise echarle la mano y es malagradecido y ve con lo que me salió este tipo, no te puedo decir mujer. En tres meses sólo le di tres besos y nunca tuvimos relaciones, nunca tuve intimidad con esta persona. Dormimos juntos, ella en su cama y yo en la mía”, dijo.

Asimismo, Adame le señaló a “Venga la Alegría” que se puso a buscar el acta de nacimiento de Magaly Chávez, pero que no dio con ella.

“Voy un día a Pachuca y me muestran en una mesa, aquí está, aquí está, ten cuidado porque es peligro. Consulté con mi amigo que trabaja en el registro civil y no existe el acta”, pronunció.

Adame finalizó diciendo que no critica a Magaly Chávez por su género, sino por malagradecida: “juzgando a la persona que es mentirosa, engañosa, pero no estoy juzgando el género, ni la religión ni nada. Fue un romance armado, si en todo el proceso nos dimos tres besos fue mucho, nunca hubo acto sexual, sí me gustaba y me llegué a enamorar”.

Magaly Chávez demandará a Alfredo Adame

Ante lo dicho por Adame, Magaly Chávez anunció que demandará al famoso, pero dejó claro que no está ofendida por lo que dijo:

“El señor pensó que me iba a ofender con esto, porque lo hizo de esa manera y creo que está totalmente mal, somos seres humanos. El que me diga que soy transexual, que soy hombre, a mí no me afecta en nada, yo nací con el sexo femenino”, comentó.

Agregó que Adame es un “rencoroso que necesita ayuda profesional” y señaló que sus abogados van a ver “qué se puede hacer porque me han llegado muchos mensajes. Yo sé lo que soy, sé lo que valgo, soy una persona común y corriente como todas, seamos del género que seamos”.