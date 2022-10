Carlos Trejo revela que odia a Alfredo Adame porque lo mandó a matar y murió un inocente

Carlos Trejo contó cómo es que inició el pleito entre él y Alfredo Adame y lo que dijo tiene paralizados a los fans, pues se trató de un relato de asesinato, crimen e impunidad que el cazafanastmas jamás perdonará ni olvidará.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Carlos Trejo narró que todo inició cuando su hermana Norma se juntó con Adame, por lo cual intentó despojarlo de todo.

“Ella empezó a alucinar el quererme quitar todo. Yo me voy de viaje, estuve en Inglaterra, en Londres haciendo una investigación cuando estuve en lo de Drácula y ahí se pegó con este enfermo, con el Adame, y la convenció diciéndole que él le podía dar los derechos de autor del libro que sacaron y yo se lo dije a él, ‘no te metas conmigo porque soy mal enemigo’ y empezaron a agredir y a atacar, se pasó de vivo”, inició.

“Adame se basó en una investigación mía que le proporcionó mi hermana, de una famosa posesión que decían que no era posesión y demandan a Televisa por 80 millones de pesos, en ese ínter, cuando yo fui y declaré que esa investigación estaba perfectamente clara porque a fin de cuentas la estaban vendiendo para hacer un show pero el Adame no quería estar en cara porque le iban a quitar el programa”, agregó Carlos Trejo.

Carlos Trejos señaló que la única persona que podía parar esa demanda era él y que cuando tenía que ir al reclusorio a testificar y a ratificar sus declaraciones, “la demanda se moría”. Agregó que ese día él iba a llegar a la CDMX de Durango y le pidió a su hija que fuera por él al aeropuerto.

“Mi hermana con este enfermo se lleva a trabajar a varios de mi equipo, entre ellos al novio de mi secretaria, que ya era el asistente personal de Adame. Le habla el novio a mi secretaria y le dice, ‘oye, ¿Trejo dónde está?’ Y le contestó: ‘está en Durango pero vamos a pasar por él’”. Abundó.

A partir de ahí las cosas se tornaron turbias: Carlos Trejo perdió el vuelo y únicamente le avisó a su hija que se iba regresar en camioneta y le pidió que comprar unas cosas:

“Se fue mi secretaria, el hermano de mi secretaria y mi hija a comprar todo. Cuando llegan a mi casa, baja mi secretaria con las cosas para dejarlas en la casa de Cañitas y le vuelve a sonar el celular y era el novio, asistente personal de Adame”, dijo.

Entonces el novio de la secretaria les pronunció unas palabras que nunca olvidará el cazafantasmas: “avísale a Trejo que van a atentar en contra de él’ y se oye un disparo afuera de mi casa. Llegó un tipo, metió la pistola y mató al hermano de mi secretaria que venía manejando la camioneta pensando que era yo”.

Por ello, Carlos Trejo responsabilizó a Alfredo Adame por el asesinato de aquel inocente: “no me queda más claro, para mí el único responsable fue Adame. Se le hizo muy fácil voltearme a mi familia, se le hizo muy fácil atentar en contra mía. Hasta el día de hoy mi mundo no va a girar en torno al odio hacia él, porque solito se está destruyendo y actualmente te das cuenta que es una piltrafa humana, un tipo que no tiene otra forma más que mentir, es un hazmerreír”.